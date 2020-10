Covid-19, la situazione della seconda ondata in Lombardia (Di giovedì 29 ottobre 2020) (foto: FietzFotos/Pixabay)Potrebbero bastare alcuni numeri e banali considerazioni statistiche per dare contezza di quanto stia accadendo in queste ultime settimane in Lombardia. Sono lombarde, per cominciare, le due province italiane che contano la maggior densità di persone positive al chilometro quadrato, ossia Monza e Brianza con 11,32 casi/km2 e poi Milano con 8,86 (al terzo posto c’è Napoli con 8,03). A questi dati, visualizzati per provincia nella mappa qui sotto, si aggiungono poi altri indicatori: la Lombardia è tristemente al primo posto per contagi ogni 100mila abitanti (a quota 75, seguita da Piemonte con 65 e Valle d’Aosta con 61), per il rapporto tra casi positivi riscontrati e tamponi eseguiti (con il 18%, seguita da Piemonte con il 17% e Campania insieme alla Valle d’Aosta con il 16%) e ... Leggi su wired (Di giovedì 29 ottobre 2020) (foto: FietzFotos/Pixabay)Potrebbero bastare alcuni numeri e banali considerazioni statistiche per dare contezza di quanto stia accadendo in queste ultime settimane in. Sono lombarde, per cominciare, le due province italiane che contano la maggior densità di persone positive al chilometro quadrato, ossia Monza e Brianza con 11,32 casi/km2 e poi Milano con 8,86 (al terzo posto c’è Napoli con 8,03). A questi dati, visualizzati per provincia nella mappa qui sotto, si aggiungono poi altri indicatori: laè tristemente al primo posto per contagi ogni 100mila abitanti (a quota 75, seguita da Piemonte con 65 e Valle d’Aosta con 61), per il rapporto tra casi positivi riscontrati e tamponi eseguiti (con il 18%, seguita da Piemonte con il 17% e Campania insieme alla Valle d’Aosta con il 16%) e ...

Poi, la situazione contagi in Emilia-Romagna e gli strumenti messi in campo per affrontarla, dalle migliaia di tamponi effettuati ogni giorno ai test sierologici a quelli rapidi in farmacia estesi ...

Con una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha segnalato che, "le principali richieste avanzate dalla Regione Campania per ...

