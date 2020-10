Cosa pensano Facebook | Google e Twitter della responsabilità dei social network

Leggi su wired

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Le app di(foto di Volkan Furuncu/Anadolu Agency/Getty Images)Nuova audizione per i giganti tecnologici. Il 28 ottobre gli amministratori delegati disono stati ascoltati dalla commissione Commercio del Senato degli Stati Uniti in merito alla Sezione 230 del Communications Decency Act, la legge che solleva le società del web dalla responsabilità legale dei contenuti pubblicati dagli utenti. E con le elezioni alle porte la seduta ha assunto i tratti di un vero e proprio atto d’accusacompagine dei conservatori. Il caso New York Post È subito stato evidente il carattere politico dell’audizione, dato che i senatori repubblicani hanno chiesto conto in particolare al patron di ...