Coronavirus, leader Ue riuniti per evitare un terzo lockdown. "Coordinamento su test rapidi"

Appuntamento alle 18.30 in videoconferenza. Tema: Covid. I leader Ue, come già anticipato nei giorni scorsi, si riuniscono virtualmente per capire come evitare un terzo lockdown causa pandemia, visto che il secondo – con misure più o meno stringenti – è già in atto in alcuni Paesi, Francia e Germania incluse. Fonti diplomatiche a poche ore dal vertice spiegano che tra un mese o due, quando i contagi si ridurranno, ci siano coordinamento, strategie e cornici comuni per affrontare la situazione fino al momento del vaccino. Quanto alla possibilità che dalla riunione emerga un coordinamento europeo sul lockdown, le stesse fonti la ritengono improbabile, anche se alcuni Paesi potrebbero sollevare il tema.

La sfida al coronavirus lui l'ha vinta davvero ... Eppure la scelta è caduta su Ibra, immagine perfetta per fare squadra, leader e capitano contro il nemico comune. E quel «Vinciamo noi!» che suona ...

Il deputato si abbassa la protezione in Aula durante il ricordo di Jole Santelli. IL presidente lo riprende, lui prima si giustifica: "Non respito ho il ...

