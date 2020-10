Corbyn accusato di antisemitismo. I labour lo espellono (Di giovedì 29 ottobre 2020) Londra, 29 ott – Proprio lui, Jeremy Corbyn, ex leader dei labour e pupillo di ogni star “di sinistra” della Gran Bretagna è adesso al centro di una raffica di accuse di antisemitismo e il suo commento finale alla faccenda (considerata da lui “sovrastimata”) gli è ora valsa la sospensione dal partito di cui un tempo era il capo. Corbyn e il partito indagati per antisemitismo La decisione di espellere Corbyn dal paritito laburista è stata presa dal nuovo leader Keir Starmer. alla luce dei commenti che lo stesso Corbyn aveva fatto sulle conclusioni del rapporto. “Alla luce dei suoi commenti fatti oggi e della sua incapacità di ritrattarli successivamente, il Partito laburista ha sospeso Jeremy ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Londra, 29 ott – Proprio lui, Jeremy, ex leader deie pupillo di ogni star “di sinistra” della Gran Bretagna è adesso al centro di una raffica di accuse die il suo commento finale alla faccenda (considerata da lui “sovrastimata”) gli è ora valsa la sospensione dal partito di cui un tempo era il capo.e il partito indagati perLa decisione di espelleredal paritito laburista è stata presa dal nuovo leader Keir Starmer. alla luce dei commenti che lo stessoaveva fatto sulle conclusioni del rapporto. “Alla luce dei suoi commenti fatti oggi e della sua incapacità di ritrattarli successivamente, il Partito laburista ha sospeso Jeremy ...

