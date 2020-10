Confesercenti Campania, Schiavo: Inutile chiudere ora, la domanda è crollata e il Natale è già perso (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il Natale oramai è perso”. Vincenzo Schiavo, presidente di Confcommercio Campania, è pessimista: “Viviamo un lockdown mascherato, per strada non c’è nessuno, non c’è domanda”. Immaginare di chiudere tutto ora, per Schiavo, “sarebbe Inutile” perché “15-20 giorni di lockdown non basterebbero a salvare il Natale”. “Il sacrificio a cui sono chiamati i commercianti con questo Dpcm che impone la chiusura alle 18 – dice – è Inutile, non sta portando a nulla. Il Governo avrebbe dovuto fare scelte impopolari che ha preferito non fare”. A ottobre, per esempio, “la scuola non sarebbe dovuta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Iloramai è”. Vincenzo, presidente di Confcommercio, è pessimista: “Viviamo un lockdown mascherato, per strada non c’è nessuno, non c’è”. Immaginare ditutto ora, per, “sarebbe” perché “15-20 giorni di lockdown non basterebbero a salvare il”. “Il sacrificio a cui sono chiamati i commercianti con questo Dpcm che impone la chiusura alle 18 – dice – è, non sta portando a nulla. Il Governo avrebbe dovuto fare scelte impopolari che ha preferito non fare”. A ottobre, per esempio, “la scuola non sarebbe dovuta ...

TV7Benevento : Dpcm: Confesercenti Campania, il Natale è già perso.... - antonelladalto2 : Confesercenti Campania: le proposte a sostegno del comparto del commercio, turismo e servizi - radioalfa : Nuovo Dpcm, Confesercenti Campania chiede moratoria per tutte le imprese - UnoTvnews : Confesercenti Campania: le proposte a sostegno del comparto del commercio, turismo e servizi @MariaAn28223658 - teleischia : OGGI IN TV. SPECIALI: GLI ESERCENTI DI FORIO SUL NUOVO DPCM; MANIFESTAZIONE IN PIAZZA PLEBISCITO; VINCENZO SCHIAVO… -

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti Campania Confesercenti Campania: “Il Natale è già perso” Salernonotizie.it Dpcm: Confesercenti Campania, il Natale è già perso.

“Il Natale oramai è perso”. Vincenzo Schiavo, presidente di Confcommercio Campania, è pessimista: “Viviamo un lockdown mascherato, per strada non c’è nessuno, non c’è domanda”. Immaginare di chiudere ...

Covid, i medici campani: Il sistema sta collassando e il Monaldi rischia la chiusura. Chi curerà le altre patologie?

Dopo la prima fase della pandemia “si è perso tempo”, non ci si è preparati adeguatamente a una seconda ondata che era prevedibile e, oggi, “il sistema non è pronto e sta collassando”. È la denuncia c ...

“Il Natale oramai è perso”. Vincenzo Schiavo, presidente di Confcommercio Campania, è pessimista: “Viviamo un lockdown mascherato, per strada non c’è nessuno, non c’è domanda”. Immaginare di chiudere ...Dopo la prima fase della pandemia “si è perso tempo”, non ci si è preparati adeguatamente a una seconda ondata che era prevedibile e, oggi, “il sistema non è pronto e sta collassando”. È la denuncia c ...