Bianca Guaccero assente a Detto Fatto. E' in quarantena (Di giovedì 29 ottobre 2020) Detto Fatto Bianca Guaccero è costretta alla quarantena e non può condurre la puntata odierna di Detto Fatto. La conduttrice è infatti entrata in contatto con un positivo al Coronavirus ed è attualmente in isolamento nella sua abitazione. "Sono a casa perché sono diventata un contatto diretto di un positivo e quindi sono in quarantena cautelativa" ha annunciato la diretta interessata, in collegamento telefonico con Milo Infante a Ore 14, la trasmissione che precede il suo Detto Fatto nel pomeriggio di Rai 2. La Guaccero spiega di essere già stata sottoposta ad un primo tampone, che ha dato fortunatamente esito negativo: "Sto seguendo tutte ...

