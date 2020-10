Attentato a Nizza, tre morti nella cattedrale Notre Dame: decapitata una donna (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'attacco oggi, in mattinata, nel centro della città, in Francia. Il sindaco: è un Attentato, l'Attentatore continuava a gridare Allah Akbar. Fermato l'assalitore Leggi su corriere (Di giovedì 29 ottobre 2020) L'attacco oggi, in mattinata, nel centro della città, in Francia. Il sindaco: è un, l're continuava a gridare Allah Akbar. Fermato l'assalitore

Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - MasciTini : RT @GabrieleCarrer: Un messaggio non banale sull'attentato di Nizza, anche perché scritto mentre il ministro Di Maio si trova in viaggio in… - T_M_MARS : RT @ombrysan: Avete ancora dei dubbi sull'islam? Non si può avere alcun dialogo con i culti della violenza, dell'odio e della repressione,… -