Attacco a Nizza | ci sono diversi morti e molti feriti

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Orrore in Francia, dove tre personestate uccise con un coltello nella cattedrale di Notre Dame, nel centro di, in Avenue Jean-Medecin; a renderlo noto il quotidiano Nice Matin, secondo cui ci sarebbero anche altri. L'aggressore è stato bloccato e ferito dalla polizia, poi trasportato in ospedale: subito dopo aver commesso il triplice omicidio ha cercato di nascondersi nel bagno della chiesa e lì avrebbe ripetutamente urlato Allahu akbar.in corso indagini per accertare se abbia avuto un complice. Il centro diè stato chiuso e in città l'allarme è ai massimi livelli. Gérald Darmanin, ministro dell'interno, ha annunciato su Twitter che stava recando a una riunione di crisi al ministero. Si indaga per terrorismo, omicidio e ...