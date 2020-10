ASTI " Esenzione della tassa per gli operatori del mercato su area pubblica (Di giovedì 29 ottobre 2020) ...vicini ai commercianti e al mercato" di Redazione ON 29 Ottobre 2020 Condividi Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Foto Fb mercato Unificato ASTI ASTI - L'articolo 109 della Gazzetta ... Leggi su obiettivonews (Di giovedì 29 ottobre 2020) ...vicini ai commercianti e al" di Redazione ON 29 Ottobre 2020 Condividi Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Foto FbUnificato- L'articolo 109Gazzetta ...

ObiettivoNews1 : ASTI – Esenzione della tassa per gli operatori del mercato su area pubblica - ObiettivoNews1 : ASTI – Esenzione della tassa per gli operatori del mercato su area pubblica - GazzettadAsti : Esenzione dalla tassa per gli operatori su area pubblica -

Ultime Notizie dalla rete : ASTI Esenzione ASTI – Esenzione della tassa per gli operatori del mercato su area pubblica ObiettivoNews ASTI – Esenzione della tassa per gli operatori del mercato su area pubblica

ASTI – L’articolo 109 della Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, convertendo il decreto di maggio in legge, stabilisce il diritto per gli operatori su area pubblica ad ottenere l’esenzione della ...

Asti, confermata anche per il commercio ambulante l’esenzione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico

Il Comune di Asti comunica che l’articolo 109 della Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, convertendo il decreto di maggio in legge, stabilisce il diritto per gli operatori su area pubblica ad ...

ASTI – L’articolo 109 della Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, convertendo il decreto di maggio in legge, stabilisce il diritto per gli operatori su area pubblica ad ottenere l’esenzione della ...Il Comune di Asti comunica che l’articolo 109 della Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2020, convertendo il decreto di maggio in legge, stabilisce il diritto per gli operatori su area pubblica ad ...