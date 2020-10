Assoreti | raccolta netta a settembre a 2 | 1 miliardi di euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – A, laper le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è stata positiva per 2,1di. Il Gruppo Fideuram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, Sanpaolo Invest SIM e IWBank) si colloca al primo posto dall’inizio dell’anno per, con oltre 8,4die perannua in risparmio gestito, con oltre 2,8die prima anche nella classifica dimensile, con 841 milioni dimensile in risparmio gestito con 433 milioni di. Questi ...