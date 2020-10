A Pisa il primo dottore di ricerca in Data Science (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alla Normale di Pisa il primo dottore di ricerca in Data Science: si chiama Gevorg Yeghikyan, è armeno, e ha 27 anni Si chiama Gevorg Yeghikyan, ha 27 anni ed è di nazionalità armena, il primo studente a ottenere un dottorato in Data Science in Italia. Ha presentato e discusso nella Sala Azzurra del Palazzo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Alla Normale diildiin: si chiama Gevorg Yeghikyan, è armeno, e ha 27 anni Si chiama Gevorg Yeghikyan, ha 27 anni ed è di nazionalità armena, ilstudente a ottenere un dottorato inin Italia. Ha presentato e discusso nella Sala Azzurra del Palazzo… L'articolo Corriere Nazionale.

Casa_donna_Pisa : RT @SISstoriche: Per il ciclo CONTAGI. SAPERI, PRATICHE, ESPERIENZE DAL MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA, mercoledì 4 novembre alle 17.00, si… - m_bufalino : Coraggio @PisaSC, rialza la testa! A Vicenza per tornare in carreggiata - LcerquaLuisa : RT @GabryContessa: Battiston: a 24 anni si laurea in Fisica alla Scuola Normale di Pisa Bussetti: a 38 anni si laurea in Scienze Motorie pr… - develer : RT @FondazioneBeic: #28ottobre 1918, muore il matematico italiano Ulisse Dini. Nel 1913 istituì a Pisa la 'Scuola d'Applicazione per gl'Ing… - ilovepisa : RT @m_bufalino: Fischio finale: Virtus Entella-Pisa 3-1: Nerazzurri eliminati dalla coppa e la difesa è un colabrodo -

Ultime Notizie dalla rete : Pisa primo La Polizia Municipale di Pisa ha il suo nuovo comandante: Alberto Messerini PisaToday A Pisa il primo dottore di ricerca in Data Science

Alla Normale di Pisa il primo dottore di ricerca in Data Science: si chiama Gevorg Yeghikyan, è armeno, e ha 27 anni Si chiama Gevorg Yeghikyan, ha 27 anni ed è di nazionalità armena, il primo stud ...

Il Vicenza esce dalla Coppa e sabato al Menti attende il Pisa

È il terzo turno eliminatorio, chi vince se la vedrà con la vincente di Fiorentina-Padova. Udinese che da poco ha alzato i ritmi, sinistro a giro di Nestorovski centrale allo scoccare del quarto d'ora ...