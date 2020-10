Uomini e Donne, rivolta in studio contro Aurora (video) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre 2020, Aurora si siede al centro dello studio per incontrare Matteo, Giancarlo e Stefano. Sta uscendo tutti e tre gli Uomini “Li trovo molto belli e affascinanti. Mi sono relazionato bene con tutti e tre” la dama spende belle parole, soprattutto per Giancarlo: “Mi sono aperta completamente con lui“. L’uomo chiamato in causa prende parola e dice che conoscendola ha reputato la dama una persona alla mano: “L’avete attaccata come se fosse un’altra persona“. Gianni Sperti, che da circa un anno si è apertamente schierato contro Aurora, interrompe le parole del cavaliere che continuava a lasciare complimenti: “Sono convinto che queste conoscenze finiranno tra una ... Leggi su gossipblog (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nella puntata didel 28 ottobre 2020,si siede al centro delloper incontrare Matteo, Giancarlo e Stefano. Sta uscendo tutti e tre gli“Li trovo molto belli e affascinanti. Mi sono relazionato bene con tutti e tre” la dama spende belle parole, soprattutto per Giancarlo: “Mi sono aperta completamente con lui“. L’uomo chiamato in causa prende parola e dice che conoscendola ha reputato la dama una persona alla mano: “L’avete attaccata come se fosse un’altra persona“. Gianni Sperti, che da circa un anno si è apertamente schierato, interrompe le parole del cavaliere che continuava a lasciare complimenti: “Sono convinto che queste conoscenze finiranno tra una ...

