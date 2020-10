Un giorno difficile: Veneto sopra 2.100 casi, con 11 decessi. Per ora su 6 Regioni i contagi crescono del 10% (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Il Veneto supera la soglia dei 2.000 casi di Covid-19 in un giorno. I nuovi contagi nella Regione sono 2.143 nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia sale così a 49.135 malati. Sono 11 invece i decessi, per un bilancio complessivo di 2.355. Secondo il bollettino della Regione, gli attuali positivi sono 21.600; in isolamento domiciliare ci sono invece 15.993 persone (+1.326), di cui 6.949 positive (+532) e 480 sintomatiche. In questo quadro, non accenna a diminuire la pressione sugli ospedali, con 802 ricoverati nei reparti non critici (+53) e 94 (+6) nelle terapie intensive. Oggi il governatore Luca Zaia ha detto: «Ho chiesto alle aziende di depositare un piano di attività per i Covid Center, con restrizioni ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (28 ottobre)Ilsupera la soglia dei 2.000di Covid-19 in un. I nuovinella Regione sono 2.143 nelle ultime 24 ore. Il totale da inizio pandemia sale così a 49.135 malati. Sono 11 invece i, per un bilancio complessivo di 2.355. Secondo il bollettino della Regione, gli attuali positivi sono 21.600; in isolamento domiciliare ci sono invece 15.993 persone (+1.326), di cui 6.949 positive (+532) e 480 sintomatiche. In questo quadro, non accenna a diminuire la pressione sugli ospedali, con 802 ricoverati nei reparti non critici (+53) e 94 (+6) nelle terapie intensive. Oggi il governatore Luca Zaia ha detto: «Ho chiesto alle aziende di depositare un piano di attività per i Covid Center, con restrizioni ...

RaffaeleFitto : Oggi si festeggia San #GiovanniPaoloII Un grande #papa che un giorno ebbe a dire una frase che oggi ci fa sperare d… - Amos8125 : @RT0_0TR Da una parte mi entrano dall'altra escono. Sai, mi viene difficile farmi dare lezioni su cose che vedo ogni giorno. - laura_pi79 : RT @caroperazzi: Gli studenti del Liceo Volta di Milano protestano sotto la regione, studiando. Un’azione dimostrativa per far vedere a #Fo… - TheUnknown__77 : RT @caroperazzi: Gli studenti del Liceo Volta di Milano protestano sotto la regione, studiando. Un’azione dimostrativa per far vedere a #Fo… - carseri : RT @caroperazzi: Gli studenti del Liceo Volta di Milano protestano sotto la regione, studiando. Un’azione dimostrativa per far vedere a #Fo… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno difficile Tamponi, all’Asl savonese mille richieste al giorno ma i test rallentano: i reagenti scarseggiano Il Secolo XIX Scuola, docente liceo Flacco di Portici: “Rassegnati a rientro dopo Natale”

Qualche giorno di lezione, e poi di nuovo tutti a casa. Il liceo 'Flacco' di Portici, in provincia di Napoli, ha chiuso i suoi cancelli prima ancora che ...

Banchi nuovi, zero studenti: viaggio nell’istituto di Firenze svuotato dalla didattica online

Nel silenzio dell’istituto professionale Buontalenti. La dirigente: «Un’estate a prepararci e poi in 24 ore è svanito tutto» ...

Qualche giorno di lezione, e poi di nuovo tutti a casa. Il liceo 'Flacco' di Portici, in provincia di Napoli, ha chiuso i suoi cancelli prima ancora che ...Nel silenzio dell’istituto professionale Buontalenti. La dirigente: «Un’estate a prepararci e poi in 24 ore è svanito tutto» ...