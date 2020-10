Ultime Notizie Roma del 28-10-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella luci in studio la Germania a correre ripari e vara una serie di misure per un look da un mirato stop ai pernottamenti per motivi turistici divieto di contatto in spazi pubblici non saranno ammesse più di 10 persone mentre scuola i negozi resteranno aperti ti si valuta la chiusura di bar e ristoranti in Francia a testa per il discorso del presidente Manuel ma cronache potrebbe annunciare un look da un generale è stato raggiunto un nuovo record giornaliero di contagi 500.000 24 ore nel mondo 44 milioni di contagiati segnato oggi un nuovo record dei nuovi contagiati in Italia 24991 e 205 decessi 198000 i tamponi l’incidenza al 12:30 % la regione più colpita è sempre la Lombardia con 7500 nuovi casi segue il Piemonte la Campaniail Lazio ancora un balzo dei ...