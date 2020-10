Sorpreso in possesso di droga: 19enne arrestato per spaccio (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Compagnia dei Carabinieri di Solofra continua le attività di contrasto all'uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti , che hanno già consentito vari arresti, sequestri penali e numerose ... Leggi su avellinotoday (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La Compagnia dei Carabinieri di Solofra continua le attività di contrasto all'uso ed allodi sostanze stupefacenti , che hanno già consentito vari arresti, sequestri penali e numerose ...

canale58 : Cronaca - Sorpreso in possesso di hashish e marijuana: 19enne arrestato - bassairpinia : SERINO. SORPRESO IN POSSESSO DI HASHISH E MARIJUANA: 19ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI. - - irpiniatimes1 : SORPRESO IN POSSESSO DI HASHISH E MARIJUANA: 19ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI - DiAdelasia : RT @TgrSardegna: Un turista calabrese in partenza dalla #Sardegna con in auto una tartaruga della specie protetta Testudo Marginata sorpres… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso possesso Sorpreso in possesso di hashish e marijuana: 19enne arrestato Canale 58 Reggio Emilia: sorpreso a spacciare eroina sotto casa, arrestato dai carabinieri

All'anagrafe disoccupato ma di fatto, stando alle risultanze investigative dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, gestiva il business correlato alla compravendita di ...

«Viaggio a sorpresa», finite le riprese del film di Lino Banfi e Ron Moss

Il film è «Viaggio a sorpresa» girato con Ronn Moss ... Ma quando arriva a destinazione per prenderne possesso, scopre che non è tutto come sembra. Tra mille peripezie e situazioni esilaranti, Micheal ...

All'anagrafe disoccupato ma di fatto, stando alle risultanze investigative dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Reggio Emilia, gestiva il business correlato alla compravendita di ...Il film è «Viaggio a sorpresa» girato con Ronn Moss ... Ma quando arriva a destinazione per prenderne possesso, scopre che non è tutto come sembra. Tra mille peripezie e situazioni esilaranti, Micheal ...