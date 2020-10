Pronto soccorso intasati da persone con mal di gola e 37,1 di febbre, l’allarme: “Serve subito un filtro o si inceppa il sistema” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolo Pronto soccorso intasati da persone con mal di gola e 37,1 di febbre, l’allarme: “Serve subito un filtro o si inceppa il sistema” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L'articolodacon mal die 37,1 di, l’allarme: “Serveuno siil sistema” MeteoWeb.

matteosalvinimi : #Salvini: la Lega propone i tamponi a domicilio, in primis per chi ha dei sintomi, e le cure a domicilio per le mig… - WRicciardi : 'Vicini al collasso. Lockdown necessario'. L'appello dei pronto soccorso lombardi - petergomezblog : Coronavirus, Ricciardi: “Serve un lockdown a Milano e Napoli”. I pronto soccorso lombardi: “Quadro drammatico”. Fon… - nacho56394118 : RT @CesareSacchetti: Ci dicono che i pronto soccorso di Milano sono sovraffollati. Questo è il pronto soccorso del Sacco di Milano. È prati… - DottVicidomini : Servono fondi mes e sure per sanità Campania soprstutto al collasso pronto soccorso che non ti ricoverano in Campan… -