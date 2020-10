Pininfarina: 138 dipendenti non avranno più un lavoro (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per 138 dipendenti della Pininfarina, tra ingegneri e specialisti, è stato avviato l’iter di licenziamento: reazioni anche dal mondo politico Entrando in liquidazione, la Pininfarina dà un saggio della crisi che il settore automotive sta vivendo in Piemonte e che l’emergenza da Covid-19 ha contribuito solo a riportare a galla: è così che per 138 dipendenti della partecipata con sede in Via Nizza a Torino è stato avviato l’iter di licenziamento. Nella motivazione inviata alla Consob si fa riferimento alla necessità di una razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria, volta al mantenimento della continuità aziendale, ma le reazioni (anche politiche) al provvedimento che di fatto non colpisce le cosiddette tute blu ma ingegneri e ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Per 138della, tra ingegneri e specialisti, è stato avviato l’iter di licenziamento: reazioni anche dal mondo politico Entrando in liquidazione, ladà un saggio della crisi che il settore automotive sta vivendo in Piemonte e che l’emergenza da Covid-19 ha contribuito solo a riportare a galla: è così che per 138della partecipata con sede in Via Nizza a Torino è stato avviato l’iter di licenziamento. Nella motivazione inviata alla Consob si fa riferimento alla necessità di una razionalizzazione e semplificazione della struttura societaria, volta al mantenimento della continuità aziendale, ma le reazioni (anche politiche) al provvedimento che di fatto non colpisce le cosiddette tute blu ma ingegneri e ...

