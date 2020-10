Petrolio in profondo rosso. EIA segnala crescita scorte USA oltre attese

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – Aumentano più del previsto ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stock di greggio, negli ultimi sette giorni al 23 ottobre 2020, sono saliti di 4,3 milioni a 492,4 MBG,le(+1,2 milioni). Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 4,5 milioni a 156,2 MBG, controper una discesa di 2 milioni, mentre ledi benzine hanno registrato un calo di 0,9 milioni a quota 226,1 MBG (in linea con le). Le riserve strategiche disono scese di 0,5 milioni a 639,4 MBG. Frattanto, ilprosegue gli scambi in ribasso, con il Light Crude statunitense che scambia a ...