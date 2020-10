Napoli, Gattuso: “Mazzata presa, adesso serve reagire. Per noi è un vantaggio giocare senza tifosi” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vigilia di Europa League per il Napoli, che domani sfiderà la Real Sociedad, capolista in Liga. I campani non possono più permettersi passi falsi, il tecnico Gattuso lo sa e per questo ha fatto alzare la soglia di attenzione: "Per noi è un vantaggio giocare qui senza tifosi. Il mio contratto? Io sto bene a Napoli, voglio rimanere qua, penso che la soluzione la troveremo - ha spiegato Ringhio.caption id="attachment 1043631" align="alignnone" width="1024" Gattuso, getty/caption"La mazzata l’abbiamo presa. L’abbiamo giocata sotto ritmo, ma la partita è stata letta bene, abbiamo avuto l’80 per cento del possesso palla. Non abbiamo giocato con veemenza, soprattutto negli ultimi 20 metri".REAL SOCIEDAD - ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Vigilia di Europa League per il, che domani sfiderà la Real Sociedad, capolista in Liga. I campani non possono più permettersi passi falsi, il tecnicolo sa e per questo ha fatto alzare la soglia di attenzione: "Per noi è unquitifosi. Il mio contratto? Io sto bene a, voglio rimanere qua, penso che la soluzione la troveremo - ha spiegato Ringhio.caption id="attachment 1043631" align="alignnone" width="1024", getty/caption"La mazzata l’abbiamo. L’abbiamo giocata sotto ritmo, ma la partita è stata letta bene, abbiamo avuto l’80 per cento del possesso palla. Non abbiamo giocato con veemenza, soprattutto negli ultimi 20 metri".REAL SOCIEDAD - ...

