Maurizio Costanzo Show | il teatro pieno fa arrabbiare i social | ma lui risponde | non c' è contatto

La puntata del Maurizio Costanzo Show è stata registrata in un teatro pieno con gran parte del pubblico senza mascherina: sui social monta la polemica ma il giornalista spiega che non c'era contatto e tutto si è svolto in massima sicurezza. Il Maurizio Costanzo Show è stata registrato in un teatro pieno con le persone senza mascherina: la puntata trasmessa su Canale 5 ha fatto infuriare i social mentre il giornalista ha difeso la sua scelta spiegando che tutto è stato fatto in sicurezza. La prima puntata della nuova edizione del Maurizio

