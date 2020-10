Mamma positiva al Covid organizza festa per il figlio: muore una nonna (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nonostante qualche linea di febbre e tosse, i primi di ottobre aveva organizzato due feste di compleanno per il figlio di otto anni a Ladispoli, sul litorale della provincia di Roma. Poi risultata positiva al tampone per il coronavirus, la donna aveva deciso di ricevere comunque gli invitati perché “le feste erano ormai organizzate”. A ciascun evento erano presenti trenta persone e appresa la notizia, la Asl Roma 4 aveva attivato il protocollo sanitario previsto, ricostruendo i contatti della donna, stilando un elenco di persone da raggiungere telefonicamente, per avvisarle di porsi in isolamento domiciliare.



