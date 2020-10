Lutto nella Rai Il Covid porta via uno dei migliori giornalisti degli ultimi tempi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020)gravissimo nel mondo del giornalismo e della Rai. A 74 anni è infatti deceduto Pino Scaccia, che è stato giornalista e inviato del Tg1. Inoltre, è stato unoartefici della fondazione di Articolo 21. Lo si ricorda per essere stato il noto volto di racconti molto imnti della storia mondiale contemporanea. Infatti, da inviato è stato protagonistaprima Guerra del Golfo, quando è avvenuta la disgregazione dell’ex Unione Sovietica e anche durante la crisi in Afghanistan. Era ricoverato perché affetto da coronavirus. Il suo vero nome era Giuseppe Scaccianoce ed era natocapitale Roma il 17 maggio del 1946. Il suo decesso è avvenuto sempre a Roma. Tra i suoi viaggi lavorativi per la Rai si annoverano anche quelli per il ...