Juventus, l’ex Tacchinardi: “Squadra in grosse difficoltà fisiche e tattiche contro il Barça” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Molto critico sulla Juventus, l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi, opinionista Mediaset: "Non penso che si stia aprendo la voragine della crisi ma la Juventus non riesce a ingranare, non si vedono i margini di miglioramento. Fisicamente e tatticamente le cose vanno male, ci sono dei problemi e il rischio è che la squadra non riesca ad assorbire le idee di Pirlo. In mezzo è sbagliato insistere su due calciatori". Juventus, l’ex Tacchinardi: “Squadra in grosse difficoltà fisiche e tattiche contro il Barça” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 29 ottobre 2020) Molto critico sulla, l'ex centrocampista bianconero Alessio, opinionista Mediaset: "Non penso che si stia aprendo la voragine della crisi ma lanon riesce a ingranare, non si vedono i margini di miglioramento. Fisicamente e tatticamente le cose vanno male, ci sono dei problemi e il rischio è che la squadra non riesca ad assorbire le idee di Pirlo. In mezzo è sbagliato insistere su due calciatori"., l’ex: “Squadra indifficoltàil Barça” ITA Sport Press.

