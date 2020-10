Istat | vola l’export a settembre +8 | 3%

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’export italiano verso i paesi extra Ue è andato a gonfie vele a, con un forte aumento dell’8,3%, ed è tornato a crescere anche su base annuale, con un incremento del 3%. E’ quanto rileva l’nell’ultimo rapporto mensile, in cui si segnala che la crescita delle esportazioni è estesa a tutti i raggruppamenti principali di industrie, ma più significativa per beni strumentali (+11,5%) e beni intermedi (+10,6%); minimo è invece il contributo (0,2 punti percentuali) delle maggiori vendite di energia (+12,6%). La dinamica positiva dell’export – si precisa – è anche influenzata da movimentazioni occasionali di elevato impatto come la cantieristica navale verso gli Stati Uniti, al netto delle quali si stima una crescita congiunturale ...

Ultime Notizie dalla rete : Istat vola

Il Messaggero

Sfrecciano ad alta velocità tra Ottaviano e San Giuseppe. Non rispettano i sensi di marcia, al semaforo passano anche se il dispositivo li obbliga a fermarsi. Agli incroci non danno la precedenza. Son ...E' quanto rileva l'Istat nell'ultimo rapporto mensile, in cui si segnala che la crescita delle esportazioni è estesa a tutti i raggruppamenti principali di industrie, ma più significativa per beni ...