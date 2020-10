India, il cellulare cade e si rompe: 16enne si suicida perché non può più seguire le lezioni online (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Si rompe il cellulare: 16enne si suicida perché non può seguire le lezioni online 16enne si suicida perché non può più seguire le elezioni online a causa del cellulare rotto: è quanto accaduto in India nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dai media locali, Rohit Varak, di 16 anni, ha fatto cadere il telefono mentre lo stava utilizzando, rompendo lo schermo e rendendolo di fato inutilizzabile per seguire le lezioni online. Per riparare il cellulare occorrevano tremila rupie, circa 35 euro, soldi che la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Siilsiperché non puòlesiperché non può piùle ea causa delrotto: è quanto accaduto innei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dai media locali, Rohit Varak, di 16 anni, ha fattore il telefono mentre lo stava utilizzando,ndo lo schermo e rendendolo di fato inutilizzabile perle. Per riparare iloccorrevano tremila rupie, circa 35 euro, soldi che la ...

marioricciard18 : RT @jeperego: Scovolgente. Un adolescente in India si uccide perché lo schermo rotto del cellulare non gli permette di seguire le lezioni o… - jeperego : Scovolgente. Un adolescente in India si uccide perché lo schermo rotto del cellulare non gli permette di seguire le… -