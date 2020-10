Il Tyson più oscuro sbarca su Netflix: pronto un docufilm (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’uomo più cattivo del pianeta, la Bestia, Iron Mike, l’Orco del ring. Kid Dinamite, il Cannibale. Mike Tyson è una leggenda tormentata e complessa, il simbolo di una boxe primitiva e selvaggia che dopo aver vissuto molte vite ha consegnato quest’ultima a Netflix. È in fase di lavorazione un documentario, il più introspettivo dei lavori su Tyson. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’uomo più cattivo del pianeta, la Bestia, Iron Mike, l’Orco del ring. Kid Dinamite, il Cannibale. Mike Tyson è una leggenda tormentata e complessa, il simbolo di una boxe primitiva e selvaggia che dopo aver vissuto molte vite ha consegnato quest’ultima a Netflix. È in fase di lavorazione un documentario, il più introspettivo dei lavori su Tyson.

