Giornale: Juve-Barcellona, derby tra società con i conti in rosso (per colpa di Ronaldo e Messi) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Juventus-Barcellona non è solo una partita di calcio, ma un match tra due società affossate dai costi dei due rispettivi campioni, Ronaldo e Messi. Il Giornale analizza la situazione dei due club alla luce dei costi dei due fenomeni. Costi “fuori controllo” che né Juve né Barcellona possono compensare con i ricavi. Ronaldo è costato alla Juventus 100 milioni. “25 per ogni anno di contratto più 60 lordi all’anno di stipendio, per circa 85 milioni (bonus esclusi) in uscita a bilancio”. All’epoca dell’acquisto dal Real, il club bianconero dichiarò che la spesa sarebbe stata ripagata dal boom dei ricavi, tra sponsor e merchandising, “ma anche ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ntus-non è solo una partita di calcio, ma un match tra due società affossate dai costi dei due rispettivi campioni,. Ilanalizza la situazione dei due club alla luce dei costi dei due fenomeni. Costi “fuori controllo” che nénépossono compensare con i ricavi.è costato allantus 100 milioni. “25 per ogni anno di contratto più 60 lordi all’anno di stipendio, per circa 85 milioni (bonus esclusi) in uscita a bilancio”. All’epoca dell’acquisto dal Real, il club bianconero dichiarò che la spesa sarebbe stata ripagata dal boom dei ricavi, tra sponsor e merchandising, “ma anche ...

