GF Vip | Selvaggia Roma prima nega e poi confessa | «Sono io ad essere positiva al Covid»

Selvaggia Roma prima nega e poi confessa: «Sono io ad essere positiva al Covid» (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Selvaggia Roma In tempi di Covid-19, si parla spesso degli irresponsabili che prendono alla leggera la pandemia, fregandosene delle restrizioni. Categoria forse peggiore è quella di chi nega la positività al virus, sbandierando ai quattro venti – e a 1 milione di follower – tutto il proprio disappunto per aver visto il suo nome accostato al Coronavirus (come se, tra l'altro, si fosse commesso un reato). E' questo il caso di Selvaggia Roma, il cui ingresso al Grande Fratello Vip – previsto lunedì sera – è inevitabilmente saltato. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente di Temptation Island (partecipò nel 2017 con l'allora fidanzato Francesco Chiofalo) era attesa nel reality di Canale 5 insieme ...

