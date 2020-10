Germania | verso lockdown “light” dal 4 novembre fino a fine mese

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La, come la Francia, vaun“light”. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati nel Paese circa 15mila nuovi casi di positività al Covid-19, il dato puiù alto dall’inizio della pandemia secondo quanto riportato Robert Koch-Institut. I decessi sono stati 85, per un bilancio totale che parla di 449.275 casi e 10.098 vittime.chiusura totale di bar e ristoranti Numeri che stanno preoccupando molto il governo di Angela Merkel e il comitato tecnico-scientifico che lo supporta. Secondo quanto riferiscono i quotidiani tedeschi oggi, insi vaunleggero a partire dal 4alladel ...

LaStampa : Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown - fattoquotidiano : Coronavirus, Francia e Germania pensano a nuove restrizioni. “Merkel chiuderà bar e ristoranti. Macron verso lockdo… - fanpage : La Germania va verso un nuovo lockdown - Idl3 : RT @colvieux: #Germania verso #lockdown light identico a Italia: Teatri, opere e sale da concerto dovrebbero chiudere. Idem fiere, cinema,… - axelvassallo : RT @RaiNews: In Europa in una settimana il numero di decessi è salito del 40% -

Ultime Notizie dalla rete : Germania verso

E così, secondo le ultime notizie, Francia e Germania sembrano avviarsi verso il lockdown totale, unico modo per ridurre al minimo i rischi di assembramenti e di conseguenza di contagi. Facciamo il ...E la strada porta verso chiusure di molte attività ... dovrebbe non esser toccato da questo lockdown parziale in Germania. Anche i negozi (così come le attività dei parrucchieri) dovrebbero rimanere ...