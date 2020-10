Gennaro Mauro verità sconvolgente | Manipolato fuori Temptation Island (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gennaro Mauro racconta la sua verità sconvolgente che riguardano gli ultimi mesi trascorsi fuori da Temptation Island. L’ex fidanzato di Anna Ascione ha così deciso di raccontare quello che realmente è successo all’interno della sua storia d’amore ormai finita nel peggiore dei modi. Le sue parole che non è riuscito a raccontare nel confronto con Alessia Marcuzzi, hanno lasciato un velo di mistero che, nessuno avrebbe mai pensato portassero a finti account e addirittura ha bugie fuori da ogni limite. Cosa è realmente successo? Gennaro Mauro racconta la sua verità sconvolgente A distanza di diversi mesi dalla fine della sua relazione con Anna, ... Leggi su giornal (Di mercoledì 28 ottobre 2020)racconta la sua veritàche riguardano gli ultimi mesi trascorsida. L’ex fidanzato di Anna Ascione ha così deciso di raccontare quello che realmente è successo all’interno della sua storia d’amore ormai finita nel peggiore dei modi. Le sue parole che non è riuscito a raccontare nel confronto con Alessia Marcuzzi, hanno lasciato un velo di mistero che, nessuno avrebbe mai pensato portassero a finti account e addirittura ha bugieda ogni limite. Cosa è realmente successo?racconta la sua veritàA distanza di diversi mesi dalla fine della sua relazione con Anna, ...

VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ Gennaro Mauro rompe il silenzio e finalmente vuota il sacco raccontando la ‘persecuzione’ che s… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’ dopo le accuse di #AnnaAscione nell’ultima puntata, #GennaroMauro rompe il silenzio e raccont… - teresacapitanio : ‘Temptation Island 8’, Gennaro Mauro confessa il vero motivo per cui non ha accettato il confronto con Anna Ascione… - zazoomblog : ‘Temptation Island 8’ Gennaro Mauro confessa il vero motivo per cui non ha accettato il confronto con Anna Ascione… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 8’, #GennaroMauro confessa il vero motivo per cui non ha accettato il confronto con #AnnaAscione… -