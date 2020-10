Fedez lascia Instagram (almeno per un po’) (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non pubblicherà più post, né story, per non avere distrazioni. Almeno per un po’. Lo ha annunciato Fedez su Instagram, spiegando che si prenderà una pausa dai social perché ha bisogno di tempo per dedicarsi a un progetto che servirà ad aiutare una delle categorie più colpite dalle restrizioni previste dall’ultimo DPCM: quella dei lavoratori dello spettacolo, di nuovo senza lavoro perché il decreto prevede la chiusura dei teatri e in generale, lo stop agli eventi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non pubblicherà più post, né story, per non avere distrazioni. Almeno per un po’. Lo ha annunciato Fedez su Instagram, spiegando che si prenderà una pausa dai social perché ha bisogno di tempo per dedicarsi a un progetto che servirà ad aiutare una delle categorie più colpite dalle restrizioni previste dall’ultimo DPCM: quella dei lavoratori dello spettacolo, di nuovo senza lavoro perché il decreto prevede la chiusura dei teatri e in generale, lo stop agli eventi.

SaCe86 : #ChiaraFerragni, #Fedez lascia #Instagram: il motivo è nobile. «Spero di riuscire a fare qualcosa di bello» - Monicavda83 : RT @leggoit: #Ferragni, #Fedez lascia Instagram: il motivo è nobile. «Spero di riuscire a fare qualcosa di bello» - leggoit : #Ferragni, #Fedez lascia Instagram: il motivo è nobile. «Spero di riuscire a fare qualcosa di bello» - stefypregno : Ti prego #Conte chiama #fedez e la #Ferragni per consultarti sul nuovo #dpcm Tu e il tuo #comitatotecnico non ne a… - teuta_59 : RT @PaDeustacchio: Neanche gli rispondevi, ma lascia perdere buffone.. Salvini: 'Conte parla con Fedez, con me un minuto al telefono' https… -