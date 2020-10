Droga: maxi operazione a Pioltello della polizia locale, 14 mandati di cattura (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Questa mattina all'alba la polizia locale di Pioltello, in provincia di Milano, in collaborazione con diverse forze dell'ordine a livello regionale ha concluso una complessa operazione antiDroga che ha smantellato una vasta rete di spaccio che operava in diverse piazze dell'area metropolitana.​ Sono stati emessi​ 14 mandati di cattura attualmente ancora in corso. I dettagli dell'operazione saranno comunicati ai giornalisti dal Comandante Mimmo Paolini in una conferenza stampa oggi alle ore 16 al Comando di polizia locale di Pioltello, in via Alcide De Gasperi 3. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Questa mattina all'alba ladi, in provincia di Milano, in collaborazione con diverse forze dell'ordine a livello regionale ha concluso una complessaantiche ha smantellato una vasta rete di spaccio che operava in diverse piazze dell'area metropolitana.​ Sono stati emessi​ 14diattualmente ancora in corso. I dettagli dell'saranno comunicati ai giornalisti dal Comandante Mimmo Paolini in una conferenza stampa oggi alle ore 16 al Comando didi, in via Alcide De Gasperi 3.

Droga, maxi rete di spaccio tra Sassuolo, Modena e Carpi, 19 arresti

BOLOGNA - Dalle prime ore del mattino, nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Mantova e Biella, è in corso un’operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Sassuolo con i ...

BOLOGNA - Dalle prime ore del mattino, nelle province di Modena, Reggio Emilia, Bologna, Mantova e Biella, è in corso un'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Sassuolo con i ...