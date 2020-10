David Byrne: 'Sicuri di volere altre canzoni come quelle dei Talking Heads?' (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Everything That Happens Will Happen Today , per esempio, aveva scritto un sacco di musica che non sapeva come utilizzare, quindi gli ho detto che mi sarei occupato solo di testi e melodie vocali e ... Leggi su rollingstone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Everything That Happens Will Happen Today , per esempio, aveva scritto un sacco di musica che non sapevautilizzare, quindi gli ho detto che mi sarei occupato solo di testi e melodie vocali e ...

Mintauros1 : @MartinaMontague @YouTube L'album e David Byrne & Brian Eno; 'My Life in the Bush of Ghosts'. ma puoi accederla su… - marciojmsilva : “David Byrne’s American Utopia” de Spike Lee estreia-se no Rivoli do Porto a 20 de novembro - observadorpt : “David Byrne’s American Utopia” de Spike Lee estreia-se no Rivoli do Porto a 20 de novembro - MusicaInTweet : Due geni al lavoro: David Byrne and Brian Eno - Strange Overtones #musica #Rock #Pop -

Ultime Notizie dalla rete : David Byrne David Byrne: «Sicuri di volere altre canzoni come quelle dei Talking Heads?» Rolling Stone Italia David Byrne: «Sicuri di volere altre canzoni come quelle dei Talking Heads?»

«I fan non vogliono pezzi in quello stile, vogliono tornare adolescenti». 'American Utopia' è ora un film di Spike Lee. È l'occasione per parlare con Byrne dell’ossessione per la sua vecchia band e di ...

La cover di “Burning Down the House” dei Talking Heads ad opera dei Colt Clark and the Quarantine Kids

Eccola di seguito. A proposito della band di David Byrne, recentemente l’abbiamo celebrata con la recensione Classic di Remain in Light e con il videoclip story dedicato a Once in a Lifetime.

«I fan non vogliono pezzi in quello stile, vogliono tornare adolescenti». 'American Utopia' è ora un film di Spike Lee. È l'occasione per parlare con Byrne dell’ossessione per la sua vecchia band e di ...Eccola di seguito. A proposito della band di David Byrne, recentemente l’abbiamo celebrata con la recensione Classic di Remain in Light e con il videoclip story dedicato a Once in a Lifetime.