Cyberpunk 2077: 'sviluppatori lavorano 100 ore a settimana. Non sapevano nulla del rinvio'

Come purtroppo già sappiamo, Cyberpunk 2077 è stato rinviato nuovamente, ma questa volta si tratta di aspettare solo qualche giorno. Ad ogni modo, emergono nuove deposizioni di diversi sviluppatori che indicano ancora una volta la mancanza di comunicazione nello studio di sviluppo. A svelarlo è Jason Schreier di Bloomberg, che già aveva descritto i periodi di crunch all'interno di CD Projekt RED.

Questa volta il giornalista ha dichiarato di aver ricevuto una dichiarazione di uno sviluppatore sulla durata del lavoro, che è arrivato "a 100 ore settimanali". Un altro ex dipendente inoltre, avrebbe affermato di aver visto alcuni suoi ex colleghi con volti "visibilmente tirati e che sembravano fisicamente malati".

Oltre a questo, Schreier in un ulteriore tweet ha dichiarato che a quanto pare ...

Eurogamer_it : Gli sviluppatori di #Cyberpunk2077 al lavoro 100 ore a settimana. Emergono nuovi report sul crunch. - PCGamingit : Pare che il rinvio di Cyberpunk 2077 sia dovuto a problemi sulle console current-gen - - shoppointy : CYBERPUNK 2077 RINVIATO:ARRIVERÀ IL 10 DICEMBRE - GamingToday4 : Cyberpunk 2077 rinviato per la terza volta: il gioco salta anche i Game Awards - antheeia : RT @Dio: Nuovo rinvio: dopo No Time To Die e Cyberpunk 2077, anche l'inizio del 2021 sarà spostato a data da destinarsi. -