Covid, in Germania scuole e asili restano aperti (Di mercoledì 28 ottobre 2020) In Germania le scuole e gli asili resteranno aperti anche a novembre, nonostante l'aumento dei casi di positivi al coronavirus. Lo hanno deciso la cancelliera Angela Merkel e i ministri presidenti dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Inlee gliresterannoanche a novembre, nonostante l'aumento dei casi di positivi al coronavirus. Lo hanno deciso la cancelliera Angela Merkel e i ministri presidenti dei ...

Agenzia_Ansa : La cancelliera Angela Merkel aumenta la pressione sulla necessità di ulteriori sterzate anti-Covid in Germania. In… - SkyTG24 : Covid, Francia e Germania verso un nuovo lockdown. In Spagna ipotesi chiusure regionali - Agenzia_Ansa : La #Germania verso un '#lockdown light'. Negli #Usa più di 73mila casi in 24 ore #COVID-19 #ANSA - SpaceCowboy21 : RT @jacopo_iacoboni: La Germania, in questi 5 mesi, è salita a 30mila posti in terapia intensiva, e altri 12mila attivabili. Il paragone co… - walter_walessan : RT @jacopo_iacoboni: La Germania, in questi 5 mesi, è salita a 30mila posti in terapia intensiva, e altri 12mila attivabili. Il paragone co… -