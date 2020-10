Covid-19, focolaio nel carcere di Terni: 55 detenuti positivi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Covid-19, terribile focolaio esploso nel carcere di Terni. Sono infatti almeno 55 i positivi attuali nella struttura penitenziaria, in attesa ancora dei test di oltre 400 detenuti. Covid-19, è allarme nel carcere di Terni. Secondo quanto infatti riferisce l’ANSA, è scoppiato un mega focolaio nel penitenziario umbro. Sarebbero attualmente ben 55, su un totale di … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020)-19, terribileesploso neldi. Sono infatti almeno 55 iattuali nella struttura penitenziaria, in attesa ancora dei test di oltre 400-19, è allarme neldi. Secondo quanto infatti riferisce l’ANSA, è scoppiato un meganel penitenziario umbro. Sarebbero attualmente ben 55, su un totale di … L'articolo proviene da Inews.it.

fattoquotidiano : Focolaio all’ospedale Sacco di Milano, punto di riferimento anti-Covid. I medici contagiati: “Le mascherine donate… - Corriere : Mara Maionchi ricoverata per Covid a Milano: possibile focolaio a «Italia’s Got Talent» - Corriere : ?? Focolaio al Sacco di Milano - globalistIT : Focolaio Covid nel carcere di Terni, 55 detenuti positivi - mariacarla1963 : RT @Gigadesires: Ci dicono di stare a casa, il luogo che #GliEsperti ritennero il principale focolaio d'infezione #Covid. Non sono fantast… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid, ancora un focolaio al Policlinico "Riuniti" di Foggia. Positivi al virus alcuni pazienti della Gastroenterologia l'Immediato Focolaio Covid nel carcere di Terni

(ANSA) – TERNI, 28 OTT – Focolaio Covid nel carcere di Terni, dove sono attualmente 55 i detenuti risultati positivi, su un totale di 514 reclusi. Lo si apprende da fonti penitenziarie. La quasi ...

Coronavirus, in provincia di Reggio Emilia 171 nuovi positivi e un decesso: 14 i morti in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si ... del tampone e 326 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi ...

(ANSA) – TERNI, 28 OTT – Focolaio Covid nel carcere di Terni, dove sono attualmente 55 i detenuti risultati positivi, su un totale di 514 reclusi. Lo si apprende da fonti penitenziarie. La quasi ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si ... del tampone e 326 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi ...