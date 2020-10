Coronavirus: Sala e De Magistris scivono a Speranza su lockdown (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, stamattina ha scritto insieme al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza sul tema del lockdown paventato a Napoli e Milano da Walter Ricciardi, consulente del ministero. Lo ha detto Sala nel suo video sui social. "Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris perché ieri il professor Walter Ricciardi ha evocato un lockdown per Milano e Napoli. Abbiamo scritto al ministro Speranza per sapere se è un'opinione del suo consulente o del ministero e nel caso fosse un'opinione del ministero se è basata su dati e fatti che ministero il ha e noi no". Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Milano, 28 ott. (Adnkronos) - Il sindaco di Milano, Giuseppe, stamattina ha scritto insieme al sindaco di Napoli, Luigi De, una lettera al ministro della Salute Robertosul tema delpaventato a Napoli e Milano da Walter Ricciardi, consulente del ministero. Lo ha dettonel suo video sui social. "Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli, Luigi Deperché ieri il professor Walter Ricciardi ha evocato unper Milano e Napoli. Abbiamo scritto al ministroper sapere se è un'opinione del suo consulente o del ministero e nel caso fosse un'opinione del ministero se è basata su dati e fatti che ministero il ha e noi no".

