Chiuso per il Dpcm, locale regala 300 pizze ai poveri (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Trecento pizze donate alla Caritas di Firenze e al Banco Alimentare: è questa l'iniziativa di beneficenza annunciata da Alessandro Bitossi , titolare della pizzeria «Il Poggetto» di Firenze , che ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Trecentodonate alla Caritas di Firenze e al Banco Alimentare: è questa l'iniziativa di beneficenza annunciata da Alessandro Bitossi , titolare dellaria «Il Poggetto» di Firenze , che ...

ladyonorato : Ma veramente #Macron ha chiuso TUTTO tranne scuole e ricoveri per anziani?? ?? ma chi ha nel CTS, la pantera rosa? - msgelmini : Con l’ultimo Dpcm il governo ha chiuso #palestre e #piscine. Un danno enorme per tante società a rischio fallimento… - borghi_claudio : Un giorno qualcuno farà un bello studio sulle differenze degli esiti del Brasile Bolsonaro pazzo tutto aperto e del… - jessyesalvatore : @ilabassani @vitalbaa Spiegalo a Conte che ha chiuso le attività in anticipo per non far utilizzare i mezzi pubblici di sera/notte. - Fusillide : RT @giunbia: Io chiuso in isolamento nella mia camera. Ogni tanto mi chiama, io mi bardo e giochiamo ai cavalieri a distanza per due minut… -

Potrebbero restare aperte solo per gli atleti, ma i costi sono insostenibili senza i normali utenti delle piscine. La Federazione Nuoto del Veneto chiude in accordo con i gestori degli impianti, Rovig ...

Roma, scontri in centro: bombe carta e cassonetti in fiamme: 16 fermati, fra loro ultrà della Lazio e militanti dell'estrema destra

Scontri in centro a Roma dove alle 19, in piazza del Popolo, si erano date appuntamento le categorie più colpite dalla crisi del Covid e contrarie alle misure dell'ultimo ...

