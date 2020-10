Bonus bebè e asilo nido anche per il 2021? La bozza lo prevede (Di mercoledì 28 ottobre 2020) La bozza del documento programmatico di bilancio prevede la proroga del Bonus bebè e del Bonus asilo nido anche per il 2021. Nella bozza si legge che la proroga del congedo obbligatorio di partenità di 7 giorni, durata prevista per il 2020, sarà estesa anche al 2021. Nella bozza è prevista anche la proroga del Bonus natalità (il cosiddetto Bonus bebè) per il prossimo anno e , si legge che “Verrà esteso inoltre al 2021 il sostegno alle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e ... Leggi su pensioniefisco (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ladel documento programmatico di bilanciola proroga delbebè e delper il. Nellasi legge che la proroga del congedo obbligatorio di partenità di 7 giorni, durata prevista per il 2020, sarà estesaal. Nellaè previstala proroga delnatalità (il cosiddettobebè) per il prossimo anno e , si legge che “Verrà esteso inoltre alil sostegno alle famiglie per il pagamento di rette per la frequenza di asilipubblici e ...

fspino2 : @La7tv @a_padellaro c ha ragione De Angelis...beatificate questo governo di cialtroni quando hanno passato L estate… - dottora_i : @MassiSilver @1000sfumature Anche per me che lo uso per motivi di lavoro, per le certificazioni di invalidità, bonu… - gelindo18 : non basta il bonus bebè , babysitter , non basta aiutare le imprese rimborsiamo la tassa automezzi ? potenziamo gl… - Palermer : RT @Regione_Sicilia: Bonus bebè, pronto elenco delle 1200 #famiglie beneficiarie - - MasterblogBo : #pmi.#masterblog Medici e dentisti: Bonus bebé a maglie larghe -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus bebè Manovra: Dpb, per 2021 bonus bebè e proroga congedo paternità di 7 giorni Affaritaliani.it