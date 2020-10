Bar e pub protestano davanti Regione Lazio: 100 litri birra versati in strada (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Piu’ di cento litri di birra versati nelle fogne. Questa l’azione dimostrativa messa in campo da un gruppo di ristoratori e gestori di pub e bar che questo pomeriggio hanno protestato davanti alla sede della Regione Lazio, alla Garbatella. I manifestanti, circa un centinaio di persone, hanno svuotato alcuni grandi fusti dentro una grata presente davanti all’ingresso del palazzo. “In questa azione- ha spiegato uno dei portavoce della protesta, Patrick Pistolesi, del Drink Kong- abbiamo gettato tutto l’invenduto che abbiamo nei nostri locali. Un simbolo di quello che siamo costretti a buttare e di quello che non si puo’ piu’ vendere.” “Stasera chiediamo alle Istituzioni uguaglianza, aiuti e di smetterla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Roma – Piu’ di centodinelle fogne. Questa l’azione dimostrativa messa in campo da un gruppo di ristoratori e gestori di pub e bar che questo pomeriggio hanno protestatoalla sede della, alla Garbatella. I manifestanti, circa un centinaio di persone, hanno svuotato alcuni grandi fusti dentro una grata presenteall’ingresso del palazzo. “In questa azione- ha spiegato uno dei portavoce della protesta, Patrick Pistolesi, del Drink Kong- abbiamo gettato tutto l’invenduto che abbiamo nei nostri locali. Un simbolo di quello che siamo costretti a buttare e di quello che non si puo’ piu’ vendere.” “Stasera chiediamo alle Istituzioni uguaglianza, aiuti e di smetterla ...

La chiusura alle 18 di bar, pub e ristoranti preoccupa tra le imprese, alimentari e non, che lavorano direttamente e nell’indotto della ristorazione in Sardegna. Panifici, caseifici, salumifici, ...

Fino al 22 novembre a tutti i clienti che si presenteranno alla cassa con lo scontrino di un bar, di un ristorante o di un pub emesso in giornata o nel giorno precedente, indipendentemente ...

