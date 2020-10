Alaba Juventus, il Bayern propone uno scambio ai bianconeri: i dettagli (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Alaba Juventus – Situazione particolare in casa Bayern, che potrebbe favorire la Juventus. Infatti David Alaba non avrebbe intenzione di prolungare il contratto in scadenza con il Bayern Monaco a fine stagione. Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Germania, e riportate da “Sport Bild”, il giocatore avrebbe rifiutato un’offerta da 11 milioni di euro a stagione da parte dei bavaresi, ribadendo di volerne 15. Così per lui spunta un’ipotesi clamorosa che vede fortemente in testa la Juventus, visto che i tedeschi per non perderlo a parametro zero avrebbero proposto uno scambio alla vecchia signora. Alaba Juventus, scambio con Douglas Costa Il portale ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 ottobre 2020)– Situazione particolare in casa, che potrebbe favorire la. Infatti Davidnon avrebbe intenzione di prolungare il contratto in scadenza con ilMonaco a fine stagione. Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Germania, e riportate da “Sport Bild”, il giocatore avrebbe rifiutato un’offerta da 11 milioni di euro a stagione da parte dei bavaresi, ribadendo di volerne 15. Così per lui spunta un’ipotesi clamorosa che vede fortemente in testa la, visto che i tedeschi per non perderlo a parametro zero avrebbero proposto unoalla vecchia signora.con Douglas Costa Il portale ...

zazoomblog : Bayern Monaco nuova fumata nera per Alaba: Juventus e Inter sperano - #Bayern #Monaco #nuova #fumata #Alaba: - calciomercatoit : ????#BayernMonaco, #Alaba piace a #Juventus e #Inter e continua a declinare le offerte per il rinnovo ??#CMITmercato - MarkodoniaFT : @David_Alaba @ChampionsLeague @FCBayern Come to Juventus black Chiellini ?? - _deep_x : Alla Juventus manca #alaba. Sarebbe stata la ciliegina..frabotta è un buon giocatore e sandro si troverà a suo agio… - StoriaAmore79 : FUMATA BIANCA - Il giocatore ha detto si' alla Juve, ecco quando sbarca a Torino per le visite mediche! L'ARRIVO?… -

Ultime Notizie dalla rete : Alaba Juventus Bayern Monaco, nuova fumata nera per Alaba: Juventus e Inter sperano Calcio News 24 Calciomercato Juventus e Inter, Alaba ha deciso: incontro in Germania

In scadenza di contratto a giugno 2021, David Alaba piace a Juventus e Inter e continua a declinare le offerte per il rinnovo “Non c’è due senza tre”, recitava il vecchio adagio che mai come questa ...

Bayern, proposto alla Juventus uno scambio clamoroso

Il portale calciomercatoweb.it aggiorna sulla situazione di Douglas Costa. Il club presieduto da Rummenigge valuta una mossa disperata per non regalare Alaba a parametro zero. Il Bayern, infatti, vuol ...

In scadenza di contratto a giugno 2021, David Alaba piace a Juventus e Inter e continua a declinare le offerte per il rinnovo “Non c’è due senza tre”, recitava il vecchio adagio che mai come questa ...Il portale calciomercatoweb.it aggiorna sulla situazione di Douglas Costa. Il club presieduto da Rummenigge valuta una mossa disperata per non regalare Alaba a parametro zero. Il Bayern, infatti, vuol ...