Tamponi solo ai sintomatici: cresce il fronte degli esperti favorevoli. Vaia e Richeldi: «Interventi mirati non sono una resa» (Di martedì 27 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (27 ottobre)La corsa al tampone è, secondo molti esperti, una delle principali cause di congestione di un iter di tracciamento sempre più in panne. L'appello a frenare la corsa allo screening arriva da più fronti. Dai medici di famiglia e dai centri pubblici e privati – si avverte – il tampone per la Covid-19 come strumento di monitoraggio preventivo non può più essere considerata una strategia, soprattutto a fronte di un incremento esponenziale di nuovi casi. Sulla scia di queste considerazioni anche le ultime dichiarazioni del membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) Luca Richeldi, che ad Agorà, su Rai 3, si è espresso in modo favorevole alla riduzione dei test molecolari.

