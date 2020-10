' Studiate!' Elisa Isoardi esplode di rabbia E parte la coltellata feroce a Matteo Salvini

(Di martedì 27 ottobre 2020) 'Quando leggo titoli in cui mi definiscono la ex di? Chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il resto, chi fa determinati titoli lo invito a studiare. Ma va bene così, non mi genera ...

Ultime Notizie dalla rete : Studiate Elisa

Elisa Isoardi sbotta in diretta ... chi fa determinati titoli lo invito a studiare. Ma va bene così, non mi genera nulla“, ha dichiarato la conduttrice ai microfoni di Radio Due.«Quando leggo titoli in cui mi definiscono la ex di Salvini? Chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il resto, chi fa determinati titoli lo invito a studiare. Ma va ...