"Sono pronto a farlo". Gf Vip, l'appello di Michele Cucuzza a Signorini: una grossa novità? (Di martedì 27 ottobre 2020) Il “Tgf”: Tg del Grande Fratello vip. Michele Cucuzza sarebbe pronto a condurlo. E lancia l'appello al telefono con Libero. “Lo farei sicuramente. Proponetelo a Signorini”, dice l'ex concorrente del Grande Fratello. Per Cucuzza, che dopo l'esperienza nella casa di Cinecittà si è aperto un mondo nuovo fatto di social e like dei più giovani, potrebbe essere un ritorno al passato. Rispolverando i ferri del mestiere: quelli del giornalista, che non ha mai abbandonato. Intanto, appena gli lanciano l'idea trova il titolo di quel telegiornale social che potrebbe diventare una novità di questa edizione, la più lunga di sempre del Grande Fratello. Cosa ne penserà Signorini? L'idea potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Il “Tgf”: Tg del Grande Fratello vip.sarebbea condurlo. E lancia l'al telefono con Libero. “Lo farei sicuramente. Proponetelo a”, dice l'ex concorrente del Grande Fratello. Per, che dopo l'esperienza nella casa di Cinecittà si è aperto un mondo nuovo fatto di social e like dei più giovani, potrebbe essere un ritorno al passato. Rispolverando i ferri del mestiere: quelli del giornalista, che non ha mai abbandonato. Intanto, appena gli lanciano l'idea trova il titolo di quel telegiornale social che potrebbe diventare una; di questa edizione, la più lunga di sempre del Grande Fratello. Cosa ne penserà? L'idea potrebbe ...

reportrai3 : Gli ospedali della capitale sono in tilt e le ambulanze sono bloccate davanti i pronto soccorso per ore. #Report è… - NetflixIT : Sappiamo benissimo che là fuori ci sono altre persone che non si azzardano a iniziare un episodio se non hanno dava… - Agenzia_Ansa : I #medici ospedalieri lanciano l'allarme: 'La situazione è gravissima, pronto soccorso e reparti sono saturi. Posti… - irejdoc1897 : RT @juventusfc: ?? @2DaniLuiz : «Mi trovo bene in questo modulo di gioco, abbiamo spesso il possesso del pallone. Sono pronto per dare il ma… - Notiziedi_it : Napoli, il sindaco: «De Luca offende, ma sono pronto per dialogare» -