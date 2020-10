Serie A, Castellacci: “In Cina calcio nella bolla, ma in Italia non si può fare” (Di martedì 27 ottobre 2020) Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana e attuale medico del Guangzhou, è intervenuto a Radio Kiss Kiss spiegando quale sia la situazione in Cina. “Qui la vita è normale, non ci sono contagi. Le frontiere però sono state chiuse, per questo è tutto sotto controllo. Il calcio? Il campionato viene giocato all’interno della famosa bolla, per tre mesi e mezzo i giocatori e gli staff sono chiusi in una sorta di gabbia dorata senza avere contatti con nessuno all’esterno.” Sulla possibilità di attuare un sistema simile anche in Italia per la Serie A, Castellacci appare scettico: “Non penso che accadrà anche in Italia, anche se ovviamente sarebbe il modo per ... Leggi su sportface (Di martedì 27 ottobre 2020) Enrico, ex medico della Nazionalena e attuale medico del Guangzhou, è intervenuto a Radio Kiss Kiss spiegando quale sia la situazione in. “Qui la vita è normale, non ci sono contagi. Le frontiere però sono state chiuse, per questo è tutto sotto controllo. Il? Il campionato viene giocato all’interno della famosa, per tre mesi e mezzo i giocatori e gli staff sono chiusi in una sorta di gabbia dorata senza avere contatti con nessuno all’esterno.” Sulla possibilità di attuare un sistema simile anche inper laA,appare scettico: “Non penso che accadrà anche in, anche se ovviamente sarebbe il modo per ...

sscalcionapoli1 : Castellacci: 'Protocollo datato, la bolla sarebbe l'unica soluzione per portare avanti il campionato di Serie A' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Il parere di Castellacci: 'Protocollo datato, la bolla sarebbe l'unica soluzione per portare avanti il campiona… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Il parere di Castellacci: 'Protocollo datato, la bolla sarebbe l'unica soluzione per portare avanti il campiona… - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Il parere di Castellacci: 'Protocollo datato, la bolla sarebbe l'unica soluzione per portare avanti il campiona… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Il parere di Castellacci: 'Protocollo datato, la bolla sarebbe l'unica soluzione per portare avanti il campiona… -