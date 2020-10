Selvaggia Roma | ex fiamma di Enock | al Grande Fratello Vip entra single

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 27 ottobre 2020), ex partecipante di Temptation Island e attualmente delVip, dopo relazioni che si sono susseguite nel tempo si è oggi dichiarata. Dall’ingresso nella casa più spiata d’Italia non ha nascosto il suo interesse per Pierpaolo Petrelli. Cosa avverrà allora fra lui ed Elisabetta Gregoraci? La curiosità è tanta dato che i due concorrenti del reality hanno già regalato ai telespettatori non pochi alti e bassi, facendo parlare sempre di loro nelle ultime settimane. L’attesa del suo ingresso nella Casa del GF Vip La giovane influencer si era già fatta notare per via della sua relazione con Francesco Chiofalo, conosciuto come “Lenticchio” quando aveva partecipato a Temptation Island. È ...