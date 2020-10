sportli26181512 : Sambenedettese, esonerato Montero: Ufficiale la scelta del club rossoblù dopo il ko con il Modena: l'allenamento od… - ILOVEPACALCIO : #Sambenedettese, UFFICIALE: esonerato il tecnico #Montero - la nota - BombeDiVlad : ? #UFFICIALE - La #Sambenedettese ha esonerato Paolo #Montero???? #LBDV #LeBombeDiVlad - zazoomblog : Ufficiale: Sambenedettese esonerato Montero - #Ufficiale: #Sambenedettese #esonerato - sportal_it : Montero esonerato dalla Sambenedettese -

Paolo Montero non è più l'allenatore della Sambenedettese. Dopo la sconfitta incassata contro il Modena per 0-2, l'ex difensore della Juventus è stato sollevato dall’incarico. Il bottino di 11 punti ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Paolo Montero non è più l'allenatore della Sambenedettese. Il club marchigiano, infatti, ha esonerato l'allenatore uruguaiano dopo il ko interno con il Modena dell'ultima ...