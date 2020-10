Quasi 22 mila casi di Covid in Italia ma con più tamponi | aumentano i morti

Leggi su agi

(Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - In forte incremento la curva epidemiologica in Italia: sono 21.994 i nuovidi, contro i 17.012 di ieri, ma con un sensibile aumento di, 174.398 contro i 124.686 segnalati ieri, quindi 49.712 in più. In aumento i decessi: 221 oggi (ieri erano 141), per un totale di 37.700. Il numero dei ricoveri ordinari è salito di 958, contro i 991 di ieri, portando il totale a 13.955, e salgono ancora le terapie intensive, +127 (ieri +76), arrivando a 1.411 totali. Sono i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùè ancora una volta la Lombardia, che registra un sensibile incremento: 5.035 contro i +3.570 di ieri; quindi la Campania con +2.761, e a seguire Piemonte (+2.458), Lazio (+1.993), Toscana ...