Nikon: Z 7II e 6II le mirrorless di nuova generazione (Di martedì 27 ottobre 2020) Nikon presenta le nuove fotocamere Z 7II e Nikon Z 6II, ovvero la nuova generazione delle fotocamere mirrorless top di gamma Z 7 e Z 6 Le Nikon Z 7II e Z 6II a pieno formato sono state progettate intorno all’ampio innesto a baionetta Z-Mount e alla sempre più ampia vasta di obiettivi NIKKOR Z. Entrambi i modelli beneficiano di due processori di elaborazione immagini EXPEED 6 e di buffer più rapidi e capienti, per supportare la rapida ripresa in sequenza, e di due slot per memory card, uno per SD UHS-II ed uno per CFexpress o XQD. Inoltre, queste due nuove fotocamere sono dotate di capacità video 4K/60p. Le Nikon Z 7II e Z 6II possono essere ulteriormente potenziate dall’impugnatura battery pack opzionale MB-N11, che supporta i ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 ottobre 2020)presenta le nuove fotocamere Z 7II eZ 6II, ovvero ladelle fotocameretop di gamma Z 7 e Z 6 LeZ 7II e Z 6II a pieno formato sono state progettate intorno all’ampio innesto a baionetta Z-Mount e alla sempre più ampia vasta di obiettivi NIKKOR Z. Entrambi i modelli beneficiano di due processori di elaborazione immagini EXPEED 6 e di buffer più rapidi e capienti, per supportare la rapida ripresa in sequenza, e di due slot per memory card, uno per SD UHS-II ed uno per CFexpress o XQD. Inoltre, queste due nuove fotocamere sono dotate di capacità video 4K/60p. LeZ 7II e Z 6II possono essere ulteriormente potenziate dall’impugnatura battery pack opzionale MB-N11, che supporta i ...

