LIVE Italia-Danimarca 0-3, calcio femminile in DIRETTA: tris delle danesi di Nadim (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56′ Cartellino giallo a Boye Soerensen per l’entrata su Giacinti. Fallo tattico a centrocampo della danese. 54′ Tanta frenesia tra le fila azzurre, si perde la palla troppo velocemente e le danesi possono gestire facilmente. 52′ Si vede ancor di più in questo secondo tempo una differente condizione atletica tra le due squadre: le azzurre faticano a essere equilibrate in campo, mentre la Danimarca è ben organizzata nelle due fasi. 50′ Italia troppo molle in mezzo al campo, nuova ripartenza e danesi micidiali in fase realizzativa. 47′ ARRIVA IL tris DELLA Danimarca! Altra ripartenza micidiale della compagine ospite e purtroppo arriva il tris ... Leggi su oasport (Di martedì 27 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56′ Cartellino giallo a Boye Soerensen per l’entrata su Giacinti. Fallo tattico a centrocampo della danese. 54′ Tanta frenesia tra le fila azzurre, si perde la palla troppo velocemente e lepossono gestire facilmente. 52′ Si vede ancor di più in questo secondo tempo una differente condizione atletica tra le due squadre: le azzurre faticano a essere equilibrate in campo, mentre laè ben organizzata nelle due fasi. 50′troppo molle in mezzo al campo, nuova ripartenza emicidiali in fase realizzativa. 47′ ARRIVA ILDELLA! Altra ripartenza micidiale della compagine ospite e purtroppo arriva il...

XFactor_Italia : .@mikasounds e la sua squadra Over sono pronti a emozionarci e stupirci! ?? Non vediamo l’ora di vederli al primo Li… - XFactor_Italia : ?? BIG SURPRISE! ?? Il primo Live di #XF2020 sarà lo show dei 12 brani originali dei concorrenti di X Factor 2020! - rtl1025 : Ci siamo, sta per iniziare la conferenza stampa per i Live di #XF2020 ?? RTL 102.5 è la radio di @XFactor_Italia ??… - zazoomblog : LIVE Italia-Danimarca 0-2 calcio femminile in DIRETTA: le danesi gestiscono azzurre poco lucide a Empoli - #Italia… - ElenaEAlbertini : RT @cspadoni: #ItaliaDOP @McDonalds #Italia. Ristorazione è punto di arrivo di una filiera lunga che genera valore per tutta la catena del… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia LIVE Italia-Danimarca 0-3, calcio femminile in DIRETTA: tris delle danesi OA Sport DIRETTA ONLINE - Champions, Shakhtar Donetsk-Inter: live report, statistiche, formazioni, dettagli e precedenti

27.10 18:33 - VIDEO INTERVISTA - Koulibaly in esclusiva a "NapoliMagazine.Com": "Napoli è casa mia, mi sento napoletano, scudetto e Coppa Italia? Sarebbe fantastico, Gattuso come un padre, Ghoulam c'è ...

Premi CONI-USSI: Riccardo Crivelli (Gazzetta dello Sport) tra i premiati

L’Italia è il primo mercato europeo che, grazie alla partnership con epay, rende disponibili le gift card/codici acquisto di Eurosport Player nei principali store della grande distribuzione ...

27.10 18:33 - VIDEO INTERVISTA - Koulibaly in esclusiva a "NapoliMagazine.Com": "Napoli è casa mia, mi sento napoletano, scudetto e Coppa Italia? Sarebbe fantastico, Gattuso come un padre, Ghoulam c'è ...L’Italia è il primo mercato europeo che, grazie alla partnership con epay, rende disponibili le gift card/codici acquisto di Eurosport Player nei principali store della grande distribuzione ...